NUOVO BOLLETTINO: IL PAPA IN CONDIZIONI CRITICHE, RILEVATA LIEVE INSUFFICIENZA RENALE

ROMA, 23 febbraio 2025 – La Santa Sede ha emesso un nuovo bollettino pochi minuti fa sulle condizioni di Papa Francesco, confermando che il Pontefice rimane in stato critico, ma senza crisi respiratorie.

Gli esami clinici hanno evidenziato una *lieve insufficienza renale*, che viene attentamente monitorata dai medici.

"Le sue condizioni rimangono critiche. Gli esami hanno evidenziato una lieve insufficienza renale, ma non ha crisi respiratorie. È vigile, ma in prognosi riservata", ha dichiarato la Sala Stampa Vaticana.

Il Santo Padre è ricoverato presso il Policlinico Gemelli, dove è sottoposto a cure costanti. Nonostante la gravità della situazione, fonti interne riferiscono che il Papa è cosciente e lucido, sebbene il quadro clinico resti complesso.

La notizia ha suscitato grande apprensione tra i fedeli di tutto il mondo, che si stanno unendo in preghiera per la sua salute. In Piazza San Pietro, molti si sono radunati per esprimere la loro vicinanza spirituale.

Le autorità vaticane non hanno fornito ulteriori dettagli sulle terapie in corso, ma assicurano che il Pontefice è assistito da un’équipe medica altamente specializzata. Al momento, la prognosi resta riservata, e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.