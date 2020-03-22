NUOVO CASO A BELPASSO, SALGONO A 4 LE PERSONE POSITIVE

Il sindaco di Belpasso, Daniele Motta ha comunicato questa sera, attraverso la sua pagina social che si registra un quarto caso di contagio in paese.AD OGGI I CASI REGISTRATI DI CORONAVIRUS A BELPASSO...

AD OGGI I CASI REGISTRATI DI CORONAVIRUS A BELPASSO SONO 4 (QUATTRO)

Ecco il post:

Oggi con prima giornata di “tutto chiuso” si è registrato un considerevole calo di persone in giro, anche se le forze dell’ordine mi riferiscono che i “furbetti” non sono mancati.

Dalle 8 alle 13 abbiamo avuto presso la casa comunale le donazioni di sangue. I cittadini hanno risposto in maniera straordinaria con 13 donazioni e 20 predonazioni. Vista la grande richiesta, di concerto con il Gruppo Fratres di Belpasso, l’iniziativa verrà riproposta a breve. A questa associazione che opera da tanti anni a Belpasso va il mio GRAZIE e quello di tutta la comunità.

Attendiamo il testo definitivo del nuovo DPCM che darà una ulteriore stretta alle attività consentite. Credo questo sia utile al contenimento dei contagi. Appena avremo il testo lo pubblicizzeremo in tutti i modi possibili.

L’imperativo per superare questo momento è sempre lo stesso RESTARE A CASA ed uscire il meno possibile. Credo che buona parte della gente abbia capito il messaggio e spero che lo capiscano tutti, evitando i contatti si evitano i contagi.

Stasera alle 20:30 parteciperò all’apertura della cameretta di Santa Lucia e alla Santa Messa a porte chiuse. Alla nostra Santa Patrona, come fecero i nostri avi nelle condizioni più difficili della nostra storia, chiediamo aiuto e protezione. Come comunità abbiamo superato eruzioni, terremoti, guerre, sono certo che supereremo anche questa dura prova.

Auguro a tutti voi una buona serata.