NUOVO CASO A PATERNÒ: RAGAZZO DORME AL FREDDO PER STRADA IN VIA EMANUELE BELLIA

A meno di due settimane dalla pubblicazione dell’articolo che raccontava la vicenda di una coppia costretta a dormire all’aperto vicino alla villa Moncada, sotto le rigide temperature invernali, giunge oggi una nuova segnalazione che riporta un altro caso di grave disagio.

Ricordiamo che la coppia, soccorsa dalla Misericordia di Paternò guidata dal Governatore Luigi Aiello, era stata prontamente accompagnata alla Casa di Accoglienza Santa Maria degli Angeli a Troina, trovando rifugio e protezione dal freddo intenso. Un felice epilogo che ha messo fine alla loro difficile situazione.

Tuttavia, nella serata di oggi, emerge un altro caso di emergenza.

Un giovane ragazzo straniero, che da almeno due giorni dorme all’aperto nella centralissima Via Emanuele Bellia, una zona molto frequentata e nei pressi di un’attività commerciale ben nota, si trova in una condizione di grave disagio.

Nonostante la visibilità della zona e la presenza di numerose persone durante il giorno, il giovane è costretto a sopportare le rigide temperature senza alcuna protezione, esponendosi a seri rischi per la sua salute e sicurezza.

Questo nuovo episodio sottolinea ancora una volta l’urgenza di interventi tempestivi per affrontare il problema dei senza fissa dimora, specialmente nei mesi invernali, quando le basse temperature possono compromettere gravemente la vita e la salute delle persone più vulnerabili.

Le segnalazioni da parte dei cittadini sono fondamentali per monitorare e rispondere prontamente a queste situazioni di emergenza. Ogni segnalazione rappresenta un passo cruciale per attivare interventi concreti che possono fare la differenza nella vita di chi si trova in condizioni di estrema difficoltà.