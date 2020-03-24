NUOVO CASO DI CORONAVIRUS A BELPASSO: SONO 8 IN TOTALE I CONTAGIATI NEL COMUNE

Sono 8 ad oggi i casi accertati di Covid-19 a Belpasso. Il Sindaco, Daniele Motta, ha comunicato il nuovo caso attraverso il suo profilo social.Questa lunga battaglia ci mette a dura prova, ha commen...

Sono 8 ad oggi i casi accertati di Covid-19 a Belpasso. Il Sindaco, Daniele Motta, ha comunicato il nuovo caso attraverso il suo profilo social.

Questa lunga battaglia ci mette a dura prova, ha commentato il Sindaco Daniela Motta, i giorni si susseguono e lo stare a casa diventa sempre più pesante, ma non dobbiamo e non possiamo mollare!

Oggi abbiamo avuto la donazione di una bobina di TNT (tessuto non tessuto) e tante sarte sono già a lavoro gratuitamente per fornire tutti i cittadini di mascherine, anche questa è Belpasso, GRAZIE.

E' stato attivato stamattina il COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) che ci consentirà di avere più forze in campo e soprattutto coordinare le azioni delle forze presenti. Così cercheremo di dare una risposta più organica ai bisogni della città.

AD OGGI I CASI REGISTRATI DI CORONAVIRUS A BELPASSO SONO 8 (OTTO)

Visto il graduale aumento dei casi vi prego di alzare al massimo il livello di attenzione nelle raccomandazioni igienico sanitarie e vi prego NON USCITE DA CASA. Siamo in una fase delicatissima e fermare il contagio è fondamentale, continuiamo a combattere facendo ognuno la nostra parte con scrupolo e coscienza.

Auguro a tutti voi una buona serata.