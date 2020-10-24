NUOVO DPCM, PROBABILE CONFERENZA STAMPA DI CONTE STASERA

Stasera potrebbe esserci una conferenza stampa del premier Conte. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dall’Adnkronos, il presidente del Consiglio dovrebbe parlare questa sera attorno alle 20.30 p...

Stasera potrebbe esserci una conferenza stampa del premier Conte. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dall’Adnkronos, il presidente del Consiglio dovrebbe parlare questa sera attorno alle 20.30 per rendere note le nuove misure di contrasto al Covid-19.

Secondo quanto spiega ancora l’agenzia di stampa, si dovrebbe trattare di una conferenza stampa per spiegare le disposizioni del prossimo dpcm e non di una semplice comunicazione.

LA BOZZA DEL NUOVO DPCM

Bar e ristoranti chiusi alle 18. Stop a cinema, teatri, palestre e piscine, sale da concerto anche in spazi all’aperto. Sono tra le misure presenti nella bozza del nuovo Dpcm che il premier conte firmerà nelle prossime ore.

Il decreto dispone che “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese la domenica e i giorni festivi; negli altri giorni le predette attività sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00”.

Al tavolo si potrà stare in un massimo di 4 persone e dopo le 18 non sarà possibile consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici. La consegna a domicilio sarà sempre consentita. Per quanto riguarda l’asporto, sarà consentito fino alle 24.

Stop a cinema, teatri, sale da concerto anche in spazi all’aperto. Sospese tutte le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Chiusura anche per sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.