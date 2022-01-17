NUOVO DRIVE PER I TAMPONI A CATANIA. CHIUDE VIA FORCILE ED APRE AL MAAS. TUTTI I DETTAGLI

Sarà operativo da lunedi 17 il nuovo Drive in tamponi di contrada Jungetto(Via Passo del fico, 70 – Maas mercato). Sostituirà quello di via Forcile.Il nuovo Drive in tamponi di contrada Jungetto sarà...

Sarà operativo da lunedi 17 il nuovo Drive in tamponi di contrada Jungetto(Via Passo del fico, 70 – Maas mercato). Sostituirà quello di via Forcile.

Il nuovo Drive in tamponi di contrada Jungetto sarà operativo tutti i giorni e avrà i seguenti orari: 9 - 13.30 / 14.30 – 19. E’ ospitato in un edificio messo a disposizione dal “Maas mercato”. I

l sito si raggiunge percorrendo la Sp 701 e superando il passaggio a livello nei pressi del carcere di Bicocca. Il Drive in è sulla destra dopo qualche km.

Per individuare più facilmente il sito basta cercare su google “mass mercato” e avviare il percorso guidato su “maps”.

La realizzazione, in tempi record, del nuovo Drive in tamponi, voluta dalla presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato della salute, è stata possibile grazie alla disponibilità della dirigenza del Maas e alla collaborazione della protezione civile regionale.