NUOVO DRIVE PER I TAMPONI A CATANIA. CHIUDE VIA FORCILE ED APRE AL MAAS. TUTTI I DETTAGLI

Sarà operativo da lunedi 17 il nuovo Drive in tamponi di contrada Jungetto(Via Passo del fico, 70 – Maas mercato). Sostituirà quello di via Forcile.Il nuovo Drive in tamponi di contrada Jungetto sarà...

17 gennaio 2022 08:25
News
Sarà operativo da lunedi 17 il nuovo Drive in tamponi di contrada Jungetto(Via Passo del fico, 70 – Maas mercato). Sostituirà quello di via Forcile.

Il nuovo Drive in tamponi di contrada Jungetto sarà operativo tutti i giorni e avrà i seguenti orari: 9 - 13.30 / 14.30 – 19. E’ ospitato in un edificio messo a disposizione dal “Maas mercato”. I

l sito si raggiunge percorrendo la Sp 701 e superando il passaggio a livello nei pressi del carcere di Bicocca. Il Drive in è sulla destra dopo qualche km.

Per individuare più facilmente il sito basta cercare su google “mass mercato” e avviare il percorso guidato su “maps”.

La realizzazione, in tempi record, del nuovo Drive in tamponi, voluta dalla presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato della salute, è stata possibile grazie alla disponibilità della dirigenza del Maas e alla collaborazione della protezione civile regionale.

