Allarme - nuovo fenomeno di Phishing
In questi giorni è in corso un nuovo fenomeno di Phishing.Viene recapitata una e- mail contenente un messaggio apparentemente a firma di Equitalia.Il testo del messaggio fa riferimento ad una cartella...
In questi giorni è in corso un nuovo fenomeno di Phishing.
Viene recapitata una e- mail contenente un messaggio apparentemente a firma di Equitalia.
Il testo del messaggio fa riferimento ad una cartella esattoriale per un procedimento amministrativo sanzionatorio contenuta in un falso sito della Unipol Banca.
Mentre il testo del messaggio email si mostra così:
“Cliente xxxxxxxxxxxxx
Cartella esattoriale nr 13978/11 procedimento amministrativo
sanzonatorio del 2/10/2016 15:56:33
La raccomandata nella sezione messaggio del sito autorizzato Unipol Banca.
Distinti saluti,
EQUITALIA”
CONSIGLI
• Non fornire dati personali
• Non aprire allegati PDF
• Non cliccare sui link contenuti nel messaggio di posta elettronica.
Si ribadisce che gli Enti nonché gli Istituti di Credito non inviano email contenenti, nel testo, link che reindirizzano a siti internet che chiedono l’inserimento delle credenziali personali di accesso.
Dal sito della polizia postale