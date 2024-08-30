NUOVO INCARICO PER IL SINDACO DI PATERNÒ NINO NASO NELLA CONFERENZA PROVINCIALE PER LA RETE SCOLASTICA

Si è tenuta ieri pomeriggio, presso la sede della Città Metropolitana di Catania, l’assemblea dei Sindaci, presieduta dal Sindaco della Città Metropolitana di Catania Enrico Trantino, convocata per la...

Si è tenuta ieri pomeriggio, presso la sede della Città Metropolitana di Catania, l’assemblea dei Sindaci, presieduta dal Sindaco della Città Metropolitana di Catania Enrico Trantino, convocata per la costituzione della Conferenza Provinciale per la razionalizzazione della rete scolastica della Regione Sicilia per l’anno scolastico 2025-2026. La Conferenza, prevista dalla legge regionale n. 6/2000, avrà il compito di predisporre i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della provincia.

Tra i sette Sindaci eletti per far parte di questa importante commissione figura il Sindaco di Paternò, Nino Naso. Insieme a lui, a rappresentare i vari comuni del territorio, sono stati eletti:

Roberto Barbagallo, Sindaco di Acireale

Vincenzo Magra, Sindaco di Mascalucia

Fabio Mancuso, Sindaco di Adrano

Leonardo Cantarella, Sindaco di Giarre

Santo Rondone, Sindaco di Licodia Eubea

Giovanni Ferro, Sindaco di Mirabella Imbaccari

I Sindaci avranno il compito di ridefinire l’offerta formativa e la distribuzione delle istituzioni scolastiche nel territorio, garantendo una gestione efficiente e coerente con le esigenze della popolazione scolastica.

Il Sindaco Nino Naso, soddisfatto del sostegno ricevuto, dichiara: "Ringrazio di cuore tutti i colleghi Sindaci per la fiducia che hanno riposto in me.

Questo incarico è un riconoscimento importante e sarà mio impegno lavorare con determinazione insieme a loro per garantire un futuro migliore agli studenti di tutte le nostre comunità."