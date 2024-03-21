NUOVO PASSAGGIO DEL TRENINO STARLINK OGGI, VISIBILE DA PATERNO'

Negli ultimi tempi, gli avvistamenti nel cielo notturno hanno suscitato crescente interesse e talvolta anche una certa dose di timore. Tuttavia, il più recente fenomeno celeste che sta attirando l'att...

Negli ultimi tempi, gli avvistamenti nel cielo notturno hanno suscitato crescente interesse e talvolta anche una certa dose di timore. Tuttavia, il più recente fenomeno celeste che sta attirando l'attenzione degli osservatori non è di natura aliena, ma piuttosto il risultato di un ambizioso progetto di connettività Internet globale guidato da SpaceX, l'azienda capitanata da Elon Musk.

L'imminente passaggio dei satelliti Starlink rappresenterà un evento imperdibile per gli appassionati di astronomia e per chiunque sia affascinato dalla tecnologia spaziale.

Programmato per iniziare alle ore 19:16 di stasera, il passaggio avrà una durata prevista di circa 6 minuti. Sarà possibile osservare il movimento dei satelliti da ovest a est, quindi è consigliabile cercare un luogo aperto con una visione chiara del cielo per non perdere questo spettacolo unico.

Il prossimo passaggio visibile da Paternò, previsto per il 25 Marzo 2024 alle ore 4:32, offre un'opportunità unica per godere di questo fenomeno celeste. Con una durata stimata di 3 minuti, gli osservatori avranno la possibilità di ammirare i satelliti Starlink mentre attraversano l'orizzonte, aggiungendo un fascino ulteriore alla notte con la loro luminosità.

Per coloro che desiderano assistere a questo evento straordinario, è consigliabile trovare un luogo aperto con una visione chiara del cielo. Questo consentirà loro di cogliere appieno lo spettacolo mentre i satelliti si spostano da ovest a est.

Con la promessa di un'esperienza unica e affascinante, il passaggio dei satelliti Starlink continua a suscitare meraviglia e interesse in tutto il mondo, dimostrando il potenziale delle tecnologie spaziali nell'era moderna.