Nuovo peggioramento meteo, allerta gialla in sei province siciliane: Paternò resta in zona “verde”

Il maltempo continua a interessare l’intera Sicilia, ma secondo le ultime valutazioni meteo e i bollettini di allerta, i maggiori disagi nella giornata di domani, lunedì 26 gennaio, riguarderanno sei...

Il maltempo continua a interessare l’intera Sicilia, ma secondo le ultime valutazioni meteo e i bollettini di allerta, i maggiori disagi nella giornata di domani, lunedì 26 gennaio, riguarderanno sei province: Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Trapani e Agrigento.

È importante chiarire che Paternò, pur ricadendo nella provincia di Catania, si trova in zona H, area non interessata da alcuna allerta meteo.

Pertanto, al momento non sono previste criticità specifiche per il territorio paternese, sebbene il quadro meteorologico resti instabile su gran parte dell’Isola.

Le previsioni meteo per lunedì 26 gennaio in Sicilia

Secondo #ilmiometeosicilia, una nuova e più intensa perturbazione atlantica rispetto a quella odierna raggiungerà la Sicilia nel corso della notte, determinando un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche, inizialmente sui settori occidentali e meridionali, con rovesci e temporali.

Nel corso della mattinata e del pomeriggio, il tempo risulterà fortemente perturbato su gran parte della regione, in particolare nei settori occidentali, settentrionali e meridionali, dove si attendono piogge diffuse e temporali anche intensi. Nelle altre zone non si escludono piogge deboli e sparse. In serata, i fenomeni tenderanno a concentrarsi soprattutto lungo i settori settentrionali dell’Isola.

Temperature in calo, neve in montagna

Le temperature subiranno un ulteriore calo, con clima più freddo rispetto ai giorni precedenti.

Sono previste nevicate a quote montane, con quota neve in calo fino a 1200–1300 metri nelle ore serali.

Venti forti e mari agitati

I venti soffieranno in rotazione dai quadranti Ovest–Nord Ovest, risultando moderati o forti, con raffiche di burrasca forte sui bacini occidentali e nello Stretto di Sicilia.

I mari saranno molto mossi, fino ad agitati o molto agitati nello Stretto di Sicilia, con onde al largo superiori ai 4–5 metri. Possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.