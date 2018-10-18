NUOVO TELE-LASER A MISTERBIANCO, PRECISAZIONE DEL SINDACO NINO DI GUARDO

La notizia - diventata virale in tutta la provincia - dei nuovi autovelox in Corso Carlo Marx e nella strada a scorrimento veloce (ex SS 121) ha suscitato una serie di commentiincomprensibilmente alla...

La notizia - diventata virale in tutta la provincia - dei nuovi autovelox in Corso Carlo Marx e nella strada a scorrimento veloce (ex SS 121) ha suscitato una serie di commenti

incomprensibilmente allarmistici e fantasiosi.

Voglio precisare che nulla è cambiato rispetto a prima in quanto si è trattato solo di una sostituzione delle vecchie apparecchiature non più funzionanti con moderne strumentazioni che, come le precedenti, sono mobili e non fisse.

Anche i limiti di velocità sono rimasti invariati ad eccezione di quelli dello scorrimento veloce in direzione Catania che è stato possibile elevare a 70 km/orari. Per il senso opposto di marcia in direzione Paternò, e per il corso Carlo Marx rimangono invariati a 50 km/orari perché la normativa non consente di aumentare questo limite.

Siamo infatti in centro urbano, in presenza di esercizi commerciali e di flussi pedonali.

D’altronde, come tutti sanno, sulla Circonvallazione di Catania (via Lorenzo Bolano e via Felice Fontana) il limite è fissato a 40km/orari.

Perché dunque questo allarme?

È per ragioni di sicurezza che la legge impone i limiti di velocità. Spesso, quando siamo al volante, dimentichiamo che la sicurezza e l’incolumità vengono al primo posto e che guidare con prudenza è un dovere verso se stessi e verso gli altri.

Osserviamo dunque il Codice della strada e non avremo motivo di temere le multe.