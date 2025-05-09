NUTELLA CELEBRA LA SICILIA: RAGUSA TRA LE PROTAGONISTE DELLA NUOVA LIMITED EDITION BUONGIORNO

Nutella celebra ancora una volta l’unicità del nostro Paese con 'Nutella Buongiorno', la nuova limited edition dedicata ai paesaggi italiani avvolti dalla luce dell’alba. Una collezione speciale che,...

Nutella celebra ancora una volta l’unicità del nostro Paese con 'Nutella Buongiorno', la nuova limited edition dedicata ai paesaggi italiani avvolti dalla luce dell’alba. Una collezione speciale che, da aprile 2025, ci invita a riscoprire la meraviglia che ci circonda ogni giorno, trasformando l’ordinario in straordinario. Realizzata in collaborazione con Enit, la limited edition 'Nutella Buongiorno' nasce con l’obiettivo di valorizzare le bellezze d’Italia, dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesaggi colorati: ogni vasetto è uno scorcio d’Italia all’alba, quel momento magico in cui ogni cosa sembra sospesa e perfetta.

Nutella ed Enit mettono in risalto luoghi iconici e scorci meno conosciuti d’Italia che, nella luce del primo mattino, si trasformano in autentiche meraviglie da vivere a colazione. Nutella accompagna da sempre i risvegli degli italiani con il suo gusto inconfondibile, reso ancor più speciale se vissuto all’alba, accanto a un pane tipico della tradizione regionale.

È proprio questa ricchezza - di luoghi, persone e sapori - a rendere l’Italia così affascinante e variegata: dai panorami più celebri ai borghi nascosti, dai volti che raccontano storie diverse ai pani regionali che rappresentano le mille sfumature del nostro territorio.

La collezione è infatti composta da 21 vasetti in edizione limitata, ciascuno dedicato a una regione italiana. Le immagini raffigurano paesaggi noti e angoli inaspettati, invitando il consumatore a compiere un viaggio sensoriale e culturale lungo tutta la Penisola.

Ogni vasetto si distingue per un design coinvolgente che cattura le sfumature dell’alba, mentre sul retro un Qr code consente di accedere a una landing page dedicata, con interessanti informazioni e curiosità per approfondire la conoscenza delle località italiane protagoniste della campagna.

A completare l’esperienza, ogni confezione suggerisce l’abbinamento perfetto con un pane tipico regionale, per esaltare il piacere della colazione e celebrare un buongiorno tutto italiano.

I luoghi rappresentati dai vasetti sono: Abruzzo: Costa dei Trabocchi; Alto Adige, Alpe di Siusi; Basilicata, Castelmezzano; Calabria, Capo Colonna; Campania, Castello Aragonese d’Ischia; Emilia-Romagna, Lido di Spina; Friuli Venezia Giulia, Lago Inferiore di Fusine; Lazio: Tempio di Giove Anxur di Terracina; Liguria, Riomaggiore; Lombardia, Varenna; Marche, Urbino; Molise, Termoli; Piemonte, Risaie di Novara; Puglia, Punta Palascìa; Sardegna, Tavolara; Sicilia, Ragusa; Toscana, San Gusmè; Trentino, Lago San Pellegrino; Umbria, Piani di Castelluccio; Valle d’Aosta, Parco Nazionale Gran Paradiso; Veneto: Cinque Torri.