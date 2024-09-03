NUTELLA DIVENTA VEGANA, ARRIVA LA CREMA SPALMABILE SENZA LATTOSIO

È la prima volta in 60 anni di storia che Nutella cambia veste e propone al mercato una variante del prodotto. Ferrero lancia Nutella® Plant-Based, l’ultima novità della famiglia Nutella®: la crema sp...

È la prima volta in 60 anni di storia che Nutella cambia veste e propone al mercato una variante del prodotto. Ferrero lancia Nutella® Plant-Based, l’ultima novità della famiglia Nutella®: la crema spalmabile a base di nocciole e cioccolato realizzata soltanto con ingredienti di origine vegetale.

L’anno delle celebrazioni per il sessantesimo compleanno di Nutella® si conferma come un periodo ricco di novità per uno dei prodotti più iconici della famiglia Ferrero e dopo il lancio di Nutella® in versione gelato, arriva sul mercato la nuova ricetta della crema spalmabile che punta a a quei consumatori che vogliono solo alimenti a base vegetale o privi di lattosio.

La nuova ricetta è realizzata con ingredienti di origine vegetale come alternativa al latte come ceci e sciroppo di riso, Ferrero dunque si apre alla realtà della “dieta flexitariana”, abbracciata da circa 12 milioni e mezzo di italiani che hanno scelto di privilegiare alimenti di origine vegetale, moderando il consumo di alimenti di origine animale. Come Nutella®, anche Nutella® Plant-Based è senza glutine ed è certificata dalla Vegetarian Society come “Vegan Approved”.

La progettazione della linea di produzione dedicata a Nutella® Plant-Based è iniziata a gennaio 2023 e le prime produzioni industriali risalgono al mese di giugno, dopo circa 18 mesi dall’avviamento dei lavori. Sarà distribuita nel canale della GDO in Italia, Francia e Belgio nel formato da 350g, per arrivare nel 2025 anche in altri mercati europei.

Grazie alla nuova linea, Ferrero punta a rafforzare la sua presenza nel comparto della prima colazione dolce, un mercato3 che vale 5,9 miliardi di euro caratterizzato da biscotti (33,3%), merende calde (26,2%) e creme spalmabili (8,5%), una categoria in crescita del 4,3% nella quale Ferrero è leader grazie al suo prodotto storico. Le creme spalmabili “plant-based” rappresentano una nuova tendenza del mercato, in forte crescita, soprattutto nel breve periodo (+31%9), e con un valore complessivo che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

«Nutella® Plant-Based è prodotta in Italia, nello stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, a testimonianza dell’impegno del Gruppo Ferrero nel continuare a consolidare la propria presenza nel Paese e il proprio footprint industriale» racconta Stefano Lelli Mami, Region Marketing Manager Nutella® Italia, a margine dell’evento organizzato a Milano.

Nutella® è nato come brand ma è diventato una vera e propria famiglia di prodotti a partire dal 2005, con il lancio del primo snack on-the-go Nutella &GO!, famiglia arricchita da Nutella B-ready, lanciato nel 2015, per arrivare ai Nutella Biscuits nel 2019, Nutella Muffin nel 2020, Nutella Croissant nel 2023 e Nutella Ice Cream, a giugno 2024.