Obiettivo Comune: obiettivo di solidarietà

Una raccolta indumenti consegnata alla Caritas

95047.it Il comunicato dell'associazione giovanile paternese:

"Si parte ancora con la #Solidarietà! L'associazione Obiettivo Comune, in linea con i dati allarmanti diramati nel Rapporto 2016 della Caritas sulla povertà, ha scelto di iniziare il suo quinto anno associativo con una raccolta di indumenti usati al fine di cautelare i meno fortunati durante il periodo invernale.

La consegna è avvenuta ieri, giovedì 20 ottobre, presso la Caritas parrocchiale della chiesa Cristo Re (nella foto sopraindicata i volontari selezionati alla consegna degli indumenti).

Il Presidente Anthony Palumbo: "Quest'anno apriamo con immensa gratitudine e soddisfazione.

Sensazioni positive dettate da una ricchissima raccolta di indumenti che ci permetterà di arginare in parte i bisogni di una società sempre più vicina alla soglia della povertà. Nel futuro prossimo tante altre saranno le iniziative a tal proposito perché non possiamo restare sordi dinanzi ad una così vasta richiesta di aiuto".

Prosegue Mary Di Perna, vice presidente del gruppo: "Questo quinto anno ci vede molto impegnati nella nostra comunità. Oltre alle raccolte apriremo il dibattito su temi importanti e centrali che ci portano a pensare che si deve investire sui giovani se si vuole uscire da questo triste tunnel in cui siamo entrati".

Si lavora già per una nuova iniziativa, siamo curiosi di vedere dove possono arrivare questi giovanissimi ragazzi!".