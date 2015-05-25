Obiettivo Comune: "Pronti a presidiare i luoghi pubblici"

L'associazione dei giovani intende lanciare un segnale

95047.it Il Presidente, Anthony Palumbo, spiega così la proposta : "Abbiamo dato la nostra disponibilità all'amministrazione, ma soprattutto alla città, per vigilare nelle ore diurne i luoghi pubblici, in collaborazione con le forze dell'ordine, grazie ad un gruppo di soci-volontari che gratuitamente e su base volontaristica osserveranno il territorio, al fine di garantire la sicurezza urbana ai cittadini. Noi vogliamo una classe dirigente che annulli gli slogan per passare ai fatti" continua il vice presidente Mery Di Perna: "Siamo consapevoli che questa nostra proposta non può essere la soluzione ad un male così grande, ma abbiamo l'obbligo di metterci a disposizione della nostra comunità per il nostro futuro. Siamo vicini a chi ha subito vili atti in questi giorni e per questo la nostra disponibilità sarà massima".