Obiettivo Comune, si chiude l'anno sociale

L'intervento del presidente Anthony Palumbo

95047.it Il comunicato stampa dell'associazione giovanile paternese:

"L'associazione Obiettivo Comune chiude ufficialmente l'anno associativo 2015/2016. Il Presidente Anthony Palumbo si dice soddisfatto delle attività svolte: "Questo quarto anno ci restituisce un verdetto positivo che ci spinge a pensare di non essere più una sorpresa ma una piacevole realtà. Tanti i progetti importanti, con l'unico obiettivo di riaccendere la speranza nei giovani che nel nostro paese vivono grosse difficoltà.

Per il futuro continueremo a mettere tasselli importanti per la costruzione di una classe dirigente nuova, giovane e capace. Ci stiamo già lavorando. Ringrazio tutti i nostri soci e sostenitori che insieme ai nostri Partners (la palestra Mighty Gym, la macelleria Capricci Di Carne e il pub Insomnia Lounge Drink) e ad altre entità importanti (Paternò On, Amplifon ecc..) hanno permesso di trascorrere un anno ricco di soddisfazioni che speriamo siamo riusciti".