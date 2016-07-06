Occupazione e Riforma: incontro sul Consorzio di Bonifica

La nota stampa dell'amministrazione comunale paternese (Foto di repertorio)

95047.it Il comunicato del Comune:

"Ieri mattina (04/07/2016), presso la sede di via Centuripe del Consorzio di Bonifica 9 della Piana di Catania, si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato l'On. Luca Sammartino, Parlamentare Regionale del PD, l'Europarlamentare Salvo Pogliese, il neo Sindaco di Ramacca Pippo Limoli con il Consigliere Comunale Teresa Corallo, l'Assessore alle Attività Produttive del Comune di Paternò Agostino Borzì ed il Vice Presidente del Consiglio di Paternò Nino Calabrò ed il Consigliere Pietro Cirino. Per il Consorzio di Bonifica erano presenti il Direttore Generale Giuseppe Barbagallo, il Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Massimo Paterna ed il Responsabile dell’'area Agraria Dott. Sebastiano Cremona.

Durante l’incontro sono state affrontate due tipi di problemi che, secondo quanto affermato concordemente da tutti i convenuti, vanno affrontati con modalità e tempi diversi: uno emergenziale (legato alla problematica dei cosiddetti 51nisti ed alla salvaguardia della attuale stagione irrigua) ed uno strutturale (legato alla tanto attesa riforma dei Consorzi di Bonifica).

Riguardo all'intervento emergenziale è stata ribadita la necessità di salvaguardare il livello occupazionale utile a restituire dignità lavorativa agli operai e, di conseguenza, il regolare svolgimento della attuale stagione irrigua già in parte compromessa dai disagi di questo inizio estate. Appare indispensabile garantire agli agricoltori, già vessati dalla perdurante crisi del settore, un servizio idrico adeguato alle esigenze delle aziende ed agli esosi canoni irrigui già in gran parte versati.

Per quanto concerne invece l’intervento strutturale si è convenuto sulla necessità di mettere in atto una seria riforma consortile che metta in primo piano le esigenze del territorio, degli agricoltori e dei lavoratori. I Consorzi di Bonifica dovranno essere gestiti con criteri nuovi, di tipo manageriale, dovranno effettuare degli investimenti concreti su una rete irrigua ormai fatiscente (anche attraverso i tanto attesi fondi del P.S.R.) e gestire al meglio le risorse umane attuali mettendole nelle condizioni di poter garantire un servizio adeguato alle aziende. L'attuale Assessore all'Agricoltura Antonello Cracolici viene chiamato a rispondere, insieme ai Parlamentari Regionali del territorio, ad una popolazione in attesa di risposte oramai da troppo tempo.

A margine dell’incontro l’Assessore Borzì ha affermato: “La scorsa settimana il Sindaco Mangano, in nome e per conto di tutti i Sindaci ed i Presidenti del Consiglio dei comuni serviti dal Consorzio, ha inviato una richiesta di audizione alla Commissione Bilancio ed alla Commissione Attività Produttive dell’Assemblea Regionale Siciliana, affinché vengano affrontate, insieme ai rappresentanti del territorio, le problematiche relative al Consorzio di Bonifica della Piana di Catania. Siamo veramente stanchi di affrontare annualmente le stesse emergenze. Se si deve realmente puntare sull’agricoltura per lo sviluppo economico della Sicilia, la realizzazione di una seria riforma dei Consorzi di Bonifica non è più rinviabile. Dobbiamo tutelare i nostri territori e l’economia delle nostre imprese altrimenti è perfettamente inutile parlare di investimenti, di fondi comunitari e di P.S.R.. Restiamo in attesa di risposte concrete da parte dell’Assessore Cracolici”.