ODISSEA 2025, TUTTO PRONTO ALLE GOLE PER L’ANTEPRIMA E IL DEBUTTO

Il 21 luglio, Salvo La Rosa intervisterà i produttori e il regista Giovanni Anfuso per raccontare come sia nata l’idea di riproporre lo spettacolo là dove era andato in scena, con grande successo, nel 2019 e nel 2020. “La grande attualità del testo, a tremila anni da quando fu concepito, sarà al centro della breve introduzione che proporremo”.

Già sold out gli spettacoli delle 20,30 fino al primo agosto e, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, più che raddoppiato il numero di biglietti, che possono essere acquistati attraverso il circuito Boxoffice Sicilia. Inoltre, dal 24 luglio, nei giorni delle rappresentazioni, rimarrà aperto anche il botteghino delle Gole .

Il patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Ars e dell’Assessorato allo Spettacolo della Regione Siciliana. “La grande attualità, a tremila anni da quando fu concepita, dell’Odissea di Omero sarà al centro della breve introduzione che proporremo in occasione dell’anteprima per la Stampa nel Parco Botanico e Geologico delle Gole dell’Alcantara”.

Lo ha detto Salvo La Rosa, che, il 21 luglio, prima della rappresentazione, prevista per le 20.30, intervisterà i produttori e il regista per raccontare come sia nata l’idea di riproporre, nello stesso luogo in cui era andata in scena con grande successo nel 2019 e nel 2020, questa “storia di uomini che hanno compreso come la guerra non faccia progredire l’Umanità”. “Un messaggio di pace – ha aggiunto La Rosa – che, come affermato da Giovanni Anfuso, emerge dalla storia del viaggio infinito di Odisseo causato dalla guerra e dalle sue conseguenze, ossia soltanto violenza, odio e morte”. Intanto, mentre sono già sold out gli spettacoli delle 20,30 dal 24 luglio fino al primo agosto – c’è ancora disponibilità di biglietti per le repliche delle 22, al termine delle quali, solitamente, gli attori dialogano con il pubblico – proseguono le prove del kolossal prodotto da Buongiorno Sicilia e patrocinato dal MiC, il Ministero della Cultura, dall’Ars, dall’Assessorato allo Spettacolo della Regione Siciliana, dalla Fondazione Federico II, dai Comuni di Motta Camastra e Castiglione di Sicilia e dal Parco Fluviale dell’Alcantara.

Dopo l’anteprima del 21, dunque, Odissea debutterà il 24 di luglio e un’ulteriore prova del grande interesse del pubblico per lo spettacolo sta nel fatto che, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è stato più che raddoppiato il numero di biglietti venduti.

E questo anche per l’apprezzamento che, sui social, viene tributato agli attori in prova. Un cast di tutto rispetto: nei ruoli principali troviamo Davide Sbrogiò (Odisseo maturo), Liliana Randi (Atena), Giovanna Mangiù (Circe/Penelope), Eugenio Papalia (Odisseo giovane), Luciano Fioretto (Omero), Michele Carvello (Telemaco) e Pietro Casano (Zeus/Antinoo). In scena anche proci, ciurma, feaci, sirene e ancelle, ossia Gianmarco Arcadipane (Euriloco/Ctesippo), Gaetano Bonanno (Leocrito), Alex Caramma (Alcinoo/Eumeo), Roberto Carrubba (Eurimaco), Tommaso Cernigliaro (Polide/Demoptolemo), Maria Lardaloro (Melanto/Sirena), Enrica La Rosa (Arete/Sirena), Riccardo Leone (Leode/Polibo), Lucio Rapisarda (Antifoo/Agelao), Francesco Rotatore (Perimede/Anfimedonte), Gloria Trischitta (Melite/Sirena), e Rocco Vella (Elpinore/Pisandro). I costumi sono di Riccardo Cappello, le coreografie di Fia Distefano, le musiche di Nello Toscano e gli e gli elementi scenografici di Silver Ruggeri, light designerè Davide La Colla mentre l’organizzazione generale è affidata a Simone Trischitta. Aiuto regista sono Valeria La Bua e Lucia Rotondo, aiuto coreografa Federica Musumeci e sound designer Enzo Valenti. Odissea va in scena anche grazie al sostegno di sponsor come Amaro Herbae e Puglisauto.

I biglietti per lo spettacolo possono essere acquistati attraverso il circuito Boxoffice Sicilia, sia on line, tramite il sito internet www.boxofficesicilia.it, sia nei punti vendita autorizzati (gli indirizzi sono disponibili in un’apposita sezione del sito). Inoltre, dal 24 luglio, come negli anni precedenti, durante gli spettacoli rimarrà aperto anche il botteghino delle Gole.

Per qualsiasi informazione si potranno inviare messaggi Whatsapp al 347 638 0512 e altre notizie sullo spettacolo sono disponibili sulle pagine Facebook di Buongiorno Sicilia dell’Odissea di Omero, rispettivamenteagli indirizzi https://www.facebook.com/AssociazioneBuongiornoSicilia/ e https://www.facebook.com/OdisseaDiOmeroOfficial/. Foto di Santo Consoli