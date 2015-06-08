"Offesi centinaia di cittadini che hanno partecipato alla camminata"

La replica del primo cittadino all'intervento dell'associazione antiracket

95047.it Il comunicato stampa diffuso dal Comune:

"In merito alle dichiarazioni rese questa mattina alla stampa dall’Associazione Antiracket e Antiusura Agosta, il sindaco di Paternò, Mauro Mangano, replica: «L’associazione ha definito la camminata per la legalità, promossa lo scorso 23 maggio dall’Amministrazione comunale, una “mera passerella propagandistica” e noi riteniamo che in questo modo abbia offeso le centinaia di cittadini che hanno voluto, con convinzione, prendervi parte. Per quanto ci riguarda – continua Mangano – ci sembra che l’unica a fare propaganda sia l’Associazione stessa. Da parte nostra, siamo sempre stati, e continuiamo ad essere, felicissimi di collaborare con quanti vogliono veramente dare il loro contributo nella lotta contro il racket e l’usura»".