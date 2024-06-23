OGGETTO MISTERIOSO NEI CIELI DELLA SICILIA: SEGNALAZIONI DA PATERNÒ ALLA PUGLIA. SCONOSCIUTA AL MOMENTO L’ORIGINE

Pochi minuti fa, la nostra redazione ha iniziato a ricevere una valanga di segnalazioni riguardanti un oggetto misterioso che sta solcando i cieli del nostro comprensorio. Numerosi video e foto sono s...

A cura di Redazione 23 giugno 2024 21:53

Condividi