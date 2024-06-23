95047

OGGETTO MISTERIOSO NEI CIELI DELLA SICILIA: SEGNALAZIONI DA PATERNÒ ALLA PUGLIA. SCONOSCIUTA AL MOMENTO L’ORIGINE

Pochi minuti fa, la nostra redazione ha iniziato a ricevere una valanga di segnalazioni riguardanti un oggetto misterioso che sta solcando i cieli del nostro comprensorio. Numerosi video e foto sono s...

A cura di Redazione Redazione
23 giugno 2024 21:53
OGGETTO MISTERIOSO NEI CIELI DELLA SICILIA: SEGNALAZIONI DA PATERNÒ ALLA PUGLIA. SCONOSCIUTA AL MOMENTO L’ORIGINE -
News
Condividi

Pochi minuti fa, la nostra redazione ha iniziato a ricevere una valanga di segnalazioni riguardanti un oggetto misterioso che sta solcando i cieli del nostro comprensorio.

Numerosi video e foto sono stati inviati dai nostri lettori, testimoni di questo insolito fenomeno.

Dai video e dalle foto si vede come una grande mongolfiera luminosa che, poi, a un certo punto, scompare.

Non solo la Sicilia, anche dalla Puglia sono arrivate segnalazioni, evidenziando un fenomeno visibile su un'ampia area geografica.

I filmati già girano sui social- Tra preoccupazioni e ironia, non si conosce la natura della luce misteriosa, ma potrebbe trattarsi di un razzo uscito dall’atmosfera terrestre che emette questo effetto luminoso a contatto con la luce solare. Dovrebbe trattarsi del razzo vettore dei satelliti Starlink, il Falcon 9.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047