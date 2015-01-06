Oggi a Paternò: dal Concerto dell'Epifania alla Calata dei Re Magi

Ecco cosa c'è in programma oggi in città a chiusura delle festività natalizie

95047.it Venticinque edizioni ininterrotte per il "Concerto dell'Epifania" che chiude ufficialmente il periodo natalizio. Un appuntamento che è, ormai, tradizione. Questa sera alle ore 20.30 all'interno della chiesa di Santa Barbara l'appuntamento (assolutamente gratuito) è con l'associazione culturale coro polifonico "Sturm und drang" e orchestra da camera "L'estro armonico" in collaborazione con il Comune di Paternò. Ad esibirsi vi saranno anche il soprano Angela Curiale, il Coro di voci bianche "Angelica vox": tutti diretti dal maestro Salvatore Coniglio. Presenta, il giornalista Anthony Distefano.

Ma il programma di chiusura delle manifestazioni natalizie a Paternò comincia già alle ore 18 con la partenza, dal quartiere Villetta, del Presepe Vivente con la sfilata della "Calata dei Re Magi" che percorrerà via Vittorio Emanuele, piazza Indipendenza e Concordia, via Santa Caterina: tutto a cura della Associazione San Biagio, delle parrocchie Santissimo Salvatore e Santa Maria dell'Alto e della Pro Loco. In via Fiume, a partire dalle 17, Terza edizione di "Un Fiume di Befane" a cura dell'associazione Free Time in collaborazione con l'associazione Social Time e con il patrocinio del Comune di Paternò. Ci sarà una degustazione gratuita di spremute di arancia rossa di Paternò e, poi, albero della cuccagna, stand espositivi, animazione in strada, sbandieratori, esibizioni di artisti, giochi gonfiabili gratuiti e musica. Mentre questa mattina dalle 9 e fino alle ore 13 all'ex Macello c'è "Bionatale" con l'esposizione di prodotti biologici a cura delle Fattorie sociali.