Oggi a Paternò l’arrivo della Croce Giubilare della Misericordia, celebrazioni e momenti di preghiera
L’arrivo della Croce Giubilare della Misericordia a Paternò, oggi 1 settembre 2025, è per noi un grande dono e un momento di profonda gioia.
La Croce ci ricorda che la Misericordia non è solo una parola, ma un cammino concreto di fede, di servizio e di fraternità.
Sarà un pellegrinaggio di vicinanza verso chi ogni giorno serve, protegge e custodisce la vita.
(Luigi Aiello, Governatore della Misericordia di Paternò)
Durante la giornata la Croce visiterà luoghi simbolo della nostra Comunità:
- le caserme delle Forze dell’Ordine (Polizia Locale, Carabinieri e Guardia di Finanza)
- la caserma dei Vigili del Fuoco
- gli anziani dell’IPAB “Salvatore Bellia” e dell’Associazione Polis TS
- la comunità alloggio per bambini “La Casa di Emilia e Cristina”
- la mensa sociale “La Bisaccia del Pellegrino”
La conclusione sarà dedicata alla preghiera:
- alle ore 18.30, presso la Chiesa di Cristo Re, reciteremo insieme il Santo Rosario
- alle ore 19.00 seguirà la Santa Messa, presieduta da Don Gaetano Roberto Puglisi – correttore spirituale della locale Misericordia – e da Don Calogero Falcone – correttore regionale delle Misericordie Siciliane.
Al termine della celebrazione, la Croce Giubilare sarà consegnata alla Misericordia di Trecastagni.
Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: sarà un momento di fede, di spiritualità e di fraternità, un abbraccio che unisce e non esclude nessuno.