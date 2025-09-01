95047

Oggi a Paternò l’arrivo della Croce Giubilare della Misericordia, celebrazioni e momenti di preghiera

L’arrivo della Croce Giubilare della Misericordia a Paternò, oggi 1 settembre 2025, è per noi un grande dono e un momento di profonda gioia.La Croce ci ricorda che la Misericordia non è solo una parol...

01 settembre 2025 08:45
L’arrivo della Croce Giubilare della Misericordia a Paternò, oggi 1 settembre 2025, è per noi un grande dono e un momento di profonda gioia.
La Croce ci ricorda che la Misericordia non è solo una parola, ma un cammino concreto di fede, di servizio e di fraternità.
Sarà un pellegrinaggio di vicinanza verso chi ogni giorno serve, protegge e custodisce la vita.
(Luigi Aiello, Governatore della Misericordia di Paternò)

Durante la giornata la Croce visiterà luoghi simbolo della nostra Comunità:

  • le caserme delle Forze dell’Ordine (Polizia Locale, Carabinieri e Guardia di Finanza)
  • la caserma dei Vigili del Fuoco
  • gli anziani dell’IPAB “Salvatore Bellia” e dell’Associazione Polis TS
  • la comunità alloggio per bambini “La Casa di Emilia e Cristina”
  • la mensa sociale “La Bisaccia del Pellegrino”

La conclusione sarà dedicata alla preghiera:

  • alle ore 18.30, presso la Chiesa di Cristo Re, reciteremo insieme il Santo Rosario
  • alle ore 19.00 seguirà la Santa Messa, presieduta da Don Gaetano Roberto Puglisi – correttore spirituale della locale Misericordia – e da Don Calogero Falcone – correttore regionale delle Misericordie Siciliane.

Al termine della celebrazione, la Croce Giubilare sarà consegnata alla Misericordia di Trecastagni.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: sarà un momento di fede, di spiritualità e di fraternità, un abbraccio che unisce e non esclude nessuno.

