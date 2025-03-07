Oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria: scuole chiuse in numerosi comuni

L’area di bassa pressione presente tra la Tunisia e lo stretto di Sicilia sta determinando una fase di maltempo su Calabria e Sicilia, accompagnata da un rinforzo della ventilazione dai quadranti orie...

L’area di bassa pressione presente tra la Tunisia e lo stretto di Sicilia sta determinando una fase di maltempo su Calabria e Sicilia, accompagnata da un rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali.

Allerta della Protezione Civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche, riportate nel bollettino nazionale consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede, a partire dalle prime ore di oggi, venerdì 7 marzo 2025, precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, con particolare riferimento ai settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da:

Rovesci di forte intensità

Attività elettrica

Forti raffiche di vento

Si prevedono inoltre venti da forti a burrasca dai quadranti orientali su Sicilia e Calabria centro-meridionale, con mareggiate lungo le coste esposte.

Livelli di allerta

Sulla base delle previsioni, è stata valutata per la giornata di oggi:

Allerta arancione sul settore nord-orientale della Sicilia

sul settore nord-orientale della Sicilia Allerta gialla su parte della Calabria, Sardegna e sul restante territorio della Sicilia

Il quadro meteorologico e delle criticità previste è aggiornato quotidianamente in base all’evolversi dei fenomeni ed è disponibile sul sito della Protezione Civile, insieme alle norme di comportamento da adottare in caso di maltempo.

Avviso del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un avviso di allerta per fenomeni intensi che interesseranno principalmente la Sicilia orientale e la Calabria meridionale dalla mattinata di oggi, venerdì 7 marzo 2025, per le successive 24-30 ore.

Previsioni dettagliate

Precipitazioni intense e abbondanti , localmente temporalesche, su Sicilia orientale e Calabria meridionale, con particolare riferimento ai settori ionici.

, localmente temporalesche, su Sicilia orientale e Calabria meridionale, con particolare riferimento ai settori ionici. Venti forti di scirocco, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte delle aree ioniche della Sicilia e della Calabria meridionale.

Raccomandazioni alla popolazione

Si invita la popolazione a monitorare costantemente le previsioni meteo e a prestare attenzione agli aggiornamenti, specialmente nelle zone a rischio di allagamenti, frane o danni alle infrastrutture. Gli operatori turistici e i residenti nelle aree più vulnerabili dovrebbero adottare misure precauzionali ed evitare spostamenti non necessari.

Chiusura delle scuole in Sicilia

In risposta al maltempo, diversi comuni siciliani hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico.

Ecco l’elenco dei comuni che hanno annunciato la sospensione delle attività didattiche:

Provincia di Catania

Riposto

Giarre

Aci Catena

San Giovanni La Punta

Acireale

Aci Castello

Aci Sant’Antonio

Linguaglossa

Provincia di Messina

Letojanni

Santa Teresa di Riva

Savoca

Antillo

Sant’Alessio Siculo

Giardini Naxos

Furci Siculo

Roccalumera

Nizza di Sicilia

Scaletta Zanclea

Alì Terme

Gaggi

Limina

Fiumedinisi

Gallo D’Oro

Mongiuffi Melia

Pagliara

Forza D’Agrò

Taormina

La Protezione Civile e le autorità locali continueranno a monitorare la situazione e forniranno ulteriori aggiornamenti in caso di necessità.