OGGI CALDO ROVENTE: SICILIA ORIENTALE NELLA FORNACE, PREVISTI FINO A +45 °C TRA PATERNO', PALAGONIA E CATENANUOVA

Una nuova e intensa ondata di calore sta per investire la Sicilia, con effetti particolarmente marcati sull’area centro-orientale dell’isola. Per oggi giovedì 25 luglio, è stata diramata un’allerta pe...

Una nuova e intensa ondata di calore sta per investire la Sicilia, con effetti particolarmente marcati sull’area centro-orientale dell’isola. Per oggi giovedì 25 luglio, è stata diramata un’allerta per temperature estreme, con valori che potranno raggiungere e in alcuni casi superare i +45 °C, soprattutto nelle zone interne della provincia di Catania.

Le correnti roventi in risalita dal Nord Africa stanno già facendo sentire i loro effetti: secondo i modelli previsionali, a circa 1500 metri di quota (850 hPa) si registreranno temperature comprese tra i +27 e i +29 °C, valori anomali che contribuiranno a generare condizioni di caldo opprimente su gran parte del territorio regionale.

Le aree più esposte saranno quelle del cosiddetto “triangolo del calore”, formato da Palagonia, Paternò e Catenanuova, dove le massime previste si attestano intorno ai +44/+45 °C.

In queste zone sarà fondamentale prestare attenzione alla salute pubblica, con particolare riguardo per le fasce più fragili della popolazione.

Valori elevatissimi anche nelle province interne di Siracusa, Enna e Caltanissetta, dove le massime oscilleranno tra i +40 e i +42 °C. Nel Palermitano orientale si potrebbero toccare i +43 °C.

Sulle coste i termometri segneranno valori leggermente inferiori, ma l’umidità elevata renderà il caldo soffocante, soprattutto lungo il litorale meridionale e nelle aree costiere del Messinese, con condizioni afose persistenti.

La Protezione Civile e le autorità sanitarie regionali invitano la popolazione a osservare massima prudenza: evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, idratarsi frequentemente, limitare l’attività fisica all’aperto e prendersi cura di anziani, bambini e persone con patologie croniche.

L’ondata di calore proseguirà anche nella giornata di venerdì 26 luglio, coinvolgendo anche altre regioni del Sud Italia, tra cui Puglia, Basilicata e Calabria, dove sono attese punte oltre i +43 °C.

A peggiorare la situazione sarà la presenza di pulviscolo sahariano in sospensione, che renderà il cielo lattiginoso e ridurrà la qualità dell’aria.

Tuttavia, dalla serata di sabato 27 luglio e in particolare nella giornata di domenica 28, è atteso un cambio radicale di scenario: l’ingresso di correnti fresche atlantiche determinerà un calo delle temperature e un aumento della ventilazione.

Il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con il transito di velature e nubi alte da ovest-sudovest, più estese rispetto ai giorni precedenti. Attenzione al maestrale, che tra sabato sera e domenica soffierà con intensità sostenuta, contribuendo a spazzare via la calura africana.

I mari, in particolare il Canale di Sicilia e il Tirreno meridionale, saranno mossi o molto mossi: si raccomanda prudenza nelle attività marittime e nei litorali esposti al vento.