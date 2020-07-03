OGGI, CALTAGIRONE È LA CITTÀ PIÙ CALDA IN SICILIA CON BEN 40.3°
Molto caldo anche oggi in Sicilia, soprattutto sulle zone interne, meridionali e orientali ; più ventilate le zone occidentali anche se con umidità molto elevata. Temperature superiori ai +38/39°C in diverse località
Non ci siamo sbagliati, avevamo scritto che oggi sarebbe stato un venerdì di fuoco e così è, ma dando un’occhiata al meteo Caltagirone, secondo i dati Sias, Caltagirone è appunto la città siciliana più bollente oggi, venerdì 3 luglio.
Dati Sias
Caltagirone 40.3°C
Riesi 39.7°C
Aragona 38.9°C
Enna bassa 38.7°C
Mazzarino 38.4°C
Caltanissetta 38.0°C
Aidone 37.9°C
Piazza Armerina 37.9°C
Paternò 37.8°C
Bivona 37.5°C
Mineo 37.5°C
Delia 37.2°C
Agira 37.1°C
Ma ancora poche ore di sofferenza, da omani ci sarà un cambio di circolazione per l’arrivo di venti più freschi di maestrale, e conseguente calo termico