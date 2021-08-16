OGGI DUE INCIDENTI STRADALI A PATERNÓ
Oggi, 16 agosto 2021 due incidenti stradali sulle strade di Paternò.
Primo episodio si è verificato intorno le ore 07 a Paternò all’incrocio tra via la Sp77 e la Sp58 nei pressi dell'isola ecologica in contrada Tre Fontane.
A scontrarsi una Ford con una bici, ad avere la peggio l'uomo che era sul mezzo due ruote.
L’uomo, che era in gruppo insieme ad altri ciclisti, è stato scaraventato sull’asfalto.
I presenti hanno subito avvisato il 118 che sul posto ha mandato un’ambulanza.
Il ciclista è stato subito preso i carico con le accortezze del caso e stabilizzato sul posto, le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale per le cure del caso.
Il secondo intorno alle ore 12.00 nella centralissima via Vittorio Emanuele, all'incrocio con la via Arena, dove sì è verificato un violento scontro tra una moto ed una Skoda Fabia.
Ad avere la peggio il centauro, che dolorante ad una gamba è stato soccorso da un ambulanza che ha raggiunto il luogo del sinistro ed ha trasporto l'uomo all'ospedale per ulteriori esami e le cure del caso.
Nell'autovettura a causa del violento impatto sono esplosi gli airbag sia anteriore che posteriore del lato guida.
Il traffico ha subito rallentamenti per le operazioni di soccorso.
Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha eseguito tutti i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO