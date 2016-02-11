Oggi è la Festa della Madonna di Lourdes: auguri al neo-direttivo Unitalsi

Una giornata importante quella di oggi con il consiglio del presidente Allegra al lavoro anche per una bella iniziativa il programma il 5 e 6 marzo prossimi

95047.it Si rinnova il Consiglio e la Presidenza dell‘ UNITALSI della sottosezione di Paternò (Belpasso, Biancavilla, Ragalna, Santa Maria di Licodia). Dopo l’encomiabile lavoro portato avanti da Ione Cicero, i soci hanno eletto alla guida dell'associazione Salvatore Allegra, “unitalsiano” dal 1981 e già responsabile della sezione Sicilia Orientale.

Il nuovo consiglio eletto è formato da Raffaele Cicerone, Consuelo Capizzi, Giovanna Masucci, Angela Ventura e Luigi Celia. Cicerone e Capizzi sono stati nominati come Vice Presidente e Tesoriera.

A questi si vanno ad aggiungere la segretaria Cristina Caruso e i vari responsabili di settore: Maria Tortomasi (Protezione Civile), Giuliana Barbagallo e Piero Montalto (Accoglienza), Consolazione Cicero (Direttore Attività e Progetti), Maria Antonietta Russo (Responsabile Sorelle e formazione) e Rosetta Oliveri (Responsabile guardaroba).

A Giovanna Masucci è stato affidato il settore Giovani; Celia guiderà assieme al presidente anche il consistente e valido gruppo di Belpasso.

Gli impegni sono tanti e dopo l’ufficialità e la benedizione del Vescovo il nuovo consiglio si è messo subito a lavoro. Il Presidente nel ricordare che la sede (in via S. Rita 51) è aperta al pubblico il martedì e venerdì dalle 18 alle 20 e il giovedì dalle 10 alle 12 invita tutti a due eventi imminenti e Importanti: oggi con la “Festa di Nostra Signora di Lourdes” e, poi, con la vendita delle Piantine di Ulivo che avverrà in tutte le nostre piazze nei giorni 5 e 6 Marzo e che sarà importante per sostenere l'associazione e tutti i progetti e attività portati avanti per i fratelli disabili e i più deboli.