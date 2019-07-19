OGGI E’ STATO BENEDETTO IL RAZZO SOYUZ
A cura di Redazione
19 luglio 2019 20:03
Oggi si è svolta la tradizionale cerimonia, alla vigilia di un lancio spaziale a Baikonur.
Un pope ortodosso ha benedetto il lanciatore Soyuz sulla rampa di lancio.
E' quello che domani porterà nello spazio l'astronauta catanese dell'ESA Luca Parmitano insieme a Andrew Morgan (NASA) e Alexandr Skvortsov (Roscosmos). Parmitano, colonnello dell'Aeronautica Militare, trascorrerà circa 200 giorni nella Stazione Spaziale Internazionale nell'ambito della missione Beyond.
