OGGI GIORNATA DI ALLERTA ROSSA PER RISCHIO INCENDI, DA DOMANI SENSIBILE CALO TERMICO

La Protezione civile ha diramato l'ennesimo bollettino di questa estate, per rischio incendi e ondate di calore.

Per la giornata di oggi, 17 Agosto 2021, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta rossa per rischio incendi per le seguenti province: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

L'unica provincia per la quale il livello di allerta rimane “arancione” è quella di Messina.

Secondo gli esperti saranno le ultime ore di caldo, da domani si assisterà ad un netto calo termico, infatti una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto l’Italia e le correnti fresche che la accompagnano tra martedì e mercoledì si propagheranno con decisione a tutta la Penisola, favorendo un diffuso e sensibile calo termico e, di conseguenza, la fine del caldo intenso in tutta Italia.

Martedì 17 agosto sarà infatti l'ultimo giorno rovente al Sud e in Sicilia.

L’instabilità portata dalla perturbazione invece sarà modesta e si limiterà a favorire lo sviluppo di un po’ di temporali su Alpi, regioni adriatiche e zone interne del Centro-Sud.

Nella seconda parte della settimana sono attesi prevalenza di tempo soleggiato e temperature in rialzo, con un caldo comunque non eccessivo.

Previsioni meteo per mercoledì 18 agosto

Giornata tra sole e nuvole su Alpi, Lazio, Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con qualche rovescio o temporale su Appennino abruzzese e molisano, zone interne della Campania, nord della Puglia e Basilicata.

Temperature massime in ulteriore calo su regioni centrali adriatiche e Sud.