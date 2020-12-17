OGGI IL CAMION ROSSO DELLA COCA COLA A CATANIA PER REGALARE UN MOMENTO DI GIOIA AI PIÙ PICCOLI

L’Amministrazione comunale nell’aderire all’iniziativa promossa dalla Coca-Cola, partner del “Banco Alimentare” in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, ha autorizzato oggi gio...

L’Amministrazione comunale nell’aderire all’iniziativa promossa dalla Coca-Cola, partner del “Banco Alimentare” in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, ha autorizzato oggi giovedi 17, nella fascia oraria 17.30 – 21.30, il passaggio lungo le vie della città del camion rosso della Coca-Cola con l’immagine sorridente di Babbo Natale che sulle note di canti natalizi donerà, anche se a distanza, un momento di gioia e di spensieratezza a grandi e bambini.

Pertanto il truck natalizio, scortato dalla Polizia Municipale, transiterà nel seguente percorso:

Via V. Giuffida / Viale Vittorio Veneto / Viale della Libertà / Viale VI Aprile / Viale Africa / Piazza Galatea

Per potere raggiungere il maggior numero di persone e in ottemperanza alle limitazioni anti COVID, il truck transiterà lungo il suddetto percorso senza sostare al fine di evitare assembramenti ma, per fare vivere comunque la magica emozione del Natale. Il Coca Cola Christmas truck dopo Catania, proseguirà il tour in Sicilia nelle città di Palermo.