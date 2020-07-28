OGGI IN SICILIA 19 NUOVI CASI, E’ L’AUMENTO PIÙ GRANDE DAL 3 MAGGIO, SALGONO A DUE I CASI A PATERNÒ

Boom di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +19 mentre scendono a due le persone ricoverate in terapia intensiva. I nuovi casi sono stati registrati: 5 a Catania, uno a Palermo, 4 a Messina...

Boom di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +19 mentre scendono a due le persone ricoverate in terapia intensiva. I nuovi casi sono stati registrati: 5 a Catania, uno a Palermo, 4 a Messina, uno ad Agrigento e 8 a Ragusa (migranti all'hotspot di Pozzallo). È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute dove si evince anche la guarigione di 7 persone. Rimangono 29 i ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri) e 175 in isolamento domiciliare: 206 gli attuali positivi al Covid. E crescono i tamponi processati: 3.022.

Sono 3.215 le persone che fino ad oggi hanno avuto il Coronavirus; fermo, fortunatamente, rimane il numero dei decessi: 283.

Torna la paura pure a Paternò. Secondo caso di positività a Paternò nelle ultime 24 ore

Dopo il caso di ieri, si aggiunge un familiare di 88 anni. Entrambi sono ricoverati all’ospedale “San Marco” di Catania.

Entrambi secondo le informazioni in nostro possesso, circa una settimana fa hanno partecipato ad un anniversario di matrimonio.

Sono in corso le procedure per individuare le persone entrate in contatto, una volta individuate, verranno sottoposte a tampone.

Sul social scrive il Sindaco Nino Naso: Comunico il secondo caso positivo al covid19, collegato allo stesso nucleo familiare.

Nell'augurare una pronta guarigione ai nostri due concittadini, raccomando il rispetto delle regole a garanzia della sicurezza di tutti.

DATI ITALIA

A livello nazionale, risalgono leggermente i contagi: 212 oggi contro i 170 di ieri, ma con molti più tamponi, 48.170 contro 25.551. Il totale sale così a 246.488. Pesa l’aumento della Lombardia, 53 nuovi casi contro i 34 di ieri, mentre sono sopra i 20 nuovi positivi Campania (29 casi), Veneto (24) ed Emilia Romagna (20). Passa da zero a 10 la Valle d’Aosta per il focolaio in un alpeggio. Non si registrano nuove positività in Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise e Basilicata.

Netto aumento del numero dei decessi, oggi 12 contro i 5 degli ultimi giorni. Il bollettino segna +11, ma la Sardegna ha eliminato un decesso conteggiato ieri per errore, quindi la differenza tra ieri e oggi è di 12. Segnalano vittime il Veneto (5), la Toscana (3), e una ciascuna Lombardia (dopo diversi giorni senza morti), Emilia Romagna, Lazio e Abruzzo. Il totale delle vittime sale a 35.123. I guariti sono 167 (ieri 147), per un totale di 198.756.

In aumento il numero dei malati attuali, +28 (ieri +16), che ora sono 12.609. E cresce anche il numero di ricoverati in regime ordinario, 9 in più (749 in tutto), mentre calano ancora le terapie intensive, -5 oggi, 40 in tutta Italia (per trovare un numero più basso bisogna risalire al 26 febbraio, all’alba dell’epidemia), con 11 regioni su 20 che segnano 'zerò alla casella dei malati più gravi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.820.