OGGI IN SICILIA 32 NUOVI POSITIVI: È LA TERZA REGIONE CON PIÙ CASI IN ITALIA, IN AUMENTO PURE I RICOVERI

Sono 32 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il numero più alto è stato registrato a Siracusa con 16 positivi. Un cluster di ritorno.

Molti di loro sono stati a contatto con qualcuno che è stato a Malta e tornando a casa hanno infettato amici e familiari. Altri novi positivi sono stati registrati a Catania, tra loro un cittadino straniero, due che si sono presentati al pronto soccorso accusando sintomi dell'infezione e sei scoperti con il contact tracing. A Palermo i nuovi casi sono 5, uno è un migrante. Un caso ciascuno è stato rilevato nelle provincie di Messina e Ragusa. I guariti sono due. I dati sono quelli comunicati dal sistema regionale alla Protezione Civile e resi noti dal report quotidiano del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità.

Rallentano, ma non si fermano i contagi da coronavirus in Italia. Sono 259 i nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 250.825 da inizio emergenza, e 4 i morti. E' quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute consultabile sul sito della Protezione Civile. Il numero totale delle vittime da inizio emergenza è stato di 35.209. Da ieri i guariti sono stati 150 per un numero complessivo da inizio emergenza di 202.248. Sono 46 le persone in terapia intensiva, una in più rispetto a ieri. A zero contagi da ieri Molise, Basilicata e Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda le regioni con più contagi, l'Emilia-Romagna (39) precede il Lazio (38), la Sicilia (32) e la Lombardia (31). Sono 26.432 i tamponi fatti nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 7.276.276 da inizio emergenza.