OGGI IN SICILIA NESSUN MORTO E NESSUN NUOVO CASO, RISALGONO LE VITTIME IN ITALIA

Zero nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore e nessun decesso per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente...

Zero nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore e nessun decesso per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 130, per un totale di 3077 (329 con attività di screening diagnostico).

Rimangono ricoverate 25 persone di cui 4 in terapia intensiva, mentre sono 105 le persone in isolamento. Sono 1308 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

In Italia i casi di Coronavirus sono 240.310 (+174 rispetto a ieri), di cui 188.891 guariti (+307) e 34.738 morti. I decessi in più, rispetto a ieri, sono 22. Sono questi i dati dell'ultimo bollettino, di domenica 28 giugno, dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese. I numeri vengono comunicati dal Ministero della Salute che ha sostituito la Protezione civile nell'aggiornamento quotidiano. Attualmente i casi attivi in Italia sono 16.681 (-155 rispetto a ieri): di questi 15.423 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 1.160 persone sono ricoverate con sintomi. I pazienti in terapia intensiva sono 98. Dall'inizio dell'epidemia sono stati effettuati 5.314.619 tamponi, di cui 37.346 nelle ultime ventiquattro ore.

Bollettino di oggi:

• 174 contagiati

• 22 morti

• 307 guariti