OGGI LA FESTA DELLA TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE DI SANTA BARBARA
Definita anche festa di Santa Barbara di mezza estate ha luogo il 27 luglio e rievoca la traslazione delle reliquie della santa.Tale festività trae origine quando nel 10 luglio 1660 venne donata ai gi...
Definita anche festa di Santa Barbara di mezza estate ha luogo il 27 luglio e rievoca la traslazione delle reliquie della santa.
Tale festività trae origine quando nel 10 luglio 1660 venne donata ai giurati di Paternò la reliquia del braccio della santa da parte di frà Stefano de Marines dell’ordine dei predicatori, del convento di Messina e il 27 luglio del 1667 venne donata alla chiesa di Santa Barbara.
Il 27 luglio del 1731 i padri benedettini della chiesa della Gancia di Paternò donarono un’altra reliquia di santa Barbara alla chiesa della Santa Patrona
SABATO 27 LUGLIO
Ore 08.00 Scampanio festoso e spari di bombe al Castello Normanno
Ore 09.00 Svelata del venerato Simulacro della Santa Padrona (le reliquie saranno esposte per l’intera giornata)
Ore 09.30 S.Messa
Ore 18.30 Coroncina di Lode alla Santa Padrona
Ore 19.00 L'Amministrazione Comunale dal Palazzo di Città, corteo raggiungerà la Chiesa di Santa Barbara, per offrire a nome della cittadinanza , l'olio per la lampada votiva che arde nell'altare della Santa, come segno di gratitudine per la sua costanze protezione sulla nostra città
Ore 19.30 Solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da MON. GIANNI LANZAFAME, Parroco della parrocchia Maria SS. Immacolata di Belpasso.
Ore 20.30 Processione delle reliquie e del Simulacro di S.Barbara per le seguenti vie: Piazza S.Barbara, Monastero, Teatro, Piazza S.F. di Paola, San Gaetano, Poggio, Piazza S.Barbara ove seguirà uno spettacoli pirotecnico
(SARA’ TRASMESSA IN DIRETTA STREAMING CLICCANDO QUA)
Ore. 21.00 Al rientro della processione, benedizione con le reliquie della S.Padrona e riposizione del Simulacro di S.Barbara nella sua cameretta