OGGI LE CELEBRAZIONI PER IL 40º ANNIVERSARIO DEL GRUPPO SCOUT AGESCI PATERNÒ 2 NELLA CHIESA DELLO SPIRITO SANTO

“40 anni di legami”: questo lo slogan che accompagnerà la conclusione delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario della fondazione del Gruppo Scout Agesci Paternò 2 -da decenni attivo a Paternò, nel quartiere Ardizzone- previste per domenica prossima nella chiesa dello Spirito Santo.

Un intreccio di storie di vita, di emozioni condivise, di legami indissolubili. Una molteplicità di valori rivolti ai più giovani (ma non solo a loro), proposti attraverso il gioco, l’avventura, il servizio, il rispetto della natura, la strada, l’educazione alla fede.

Migliaia i ragazzi paternesi che, in questi decenni, si sono formati grazie alla proposta educativa di Lord Robert Baden Powell -fondatore dello scoutismo in ambito mondiale- e che poi l’hanno trasposta e testimoniata, attivamente, nella vita di ogni giorno.

Un momento di gioia condiviso con l’intera comunità parrocchiale e con l’Unitalsi di Paternò, presieduta da Salvatore Allegra, che in tale circostanza festeggerà i 120 anni di servizio verso il prossimo più bisogno. Il via alle 16.30 nella sede dell’Unitalsi, in viale dei Platani, da dove muoverà una processione con il simulacro della Madonna di Loreto in direzione della parrocchia Spirito Santo.

Ad accoglierla, alle 17.30, l’Arcivescovo di Catania, S.E. Mons. Luigi Renna. Seguirà una preghiera di ringraziamento, l’incoronazione del simulacro della Madonna e l’accezione di un grande albero di Natale, allestito sul sagrato della chiesa a cura della Comunità Rover e Scolte del Gruppo Paternò 2.

La serata proseguirà alle 18.30 con la celebrazione di una S. Massa, officiata Padre Salvatore Alì, parroco dello Spirito Santo, assistente ecclesiastico del Paternò 2 e capo scout, per poi concludersi con una grande festa comunitaria, nel corso della quale sarà possibile visitare una mostra fotografica celebrativa dei quarant’anni e partecipare alle attività proposte dai giovani del Paternò 2.

Presenzieranno all’evento l’assessore comunale Giovambattista Caruso, in rappresentanza del sindaco Nino Naso, impossibilitato a partecipare per precedenti impegni assunti fuori sede; i capi dei Gruppi Scout Agesci e Fse di Paternò; i capi della Zona Etna-Alto Simeto; i “vecchi capi” del Gruppo Paternò 2.