OGGI PATERNÒ È STATA LA TERZA CITTÀ PIÙ CALDA DELLA SICILIA CON SOLI "39,5° ", TOCCATI I 40 A FRANCOFONTE

Come ampiamente previsto, l’ondata di caldo africano sta colpendo con forza la Sicilia, e nei prossimi giorni la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente. Le temperature, già roventi, stanno...

A cura di Redazione 14 luglio 2025 21:35

Condividi