OGGI PATERNO' LA CITTÀ' PIU CALDA DELLA SICILIA, IN ATTESA DELL'ARRIVO DELLE CORRENTI FRESCHE
Oggi lunedì 31 agosto, in concomitanza con la conclusione dell’estate meteorologica, i dati ufficiali “incoronano”, Paternò come città più calda di Sicilia.
Come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) rilevata nella giornata una temperatura di 40,0° C ed è la più alta registrata in tutta la regione.
Dovrebbero essere, secondo le previsioni di meteo.it l'ultime ore di gran caldo, con l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica.
Essa è seguita da correnti, decisamente più fresche ed instabili, nord-atlantiche che, tra la serata di lunedì e la giornata di martedì, attraverseranno il Mediterraneo centro-occidentale fino a raggiungere anche la nostra isola.
Al contempo, una nuova ondulazione atlantica, nella giornata di martedì, si spingerà fino al l’entroterra algerino, dove andrà a scavare una circolazione depressionaria, in successivo spostamento, nella giornata di mercoledì, verso i Canali delle 2 isole maggiori a cui sarà associato un nuovo e moderato peggioramento che potrebbe riportare le piogge anche su buona parte della nostra isola.