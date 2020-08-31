OGGI PATERNO' LA CITTÀ' PIU CALDA DELLA SICILIA, IN ATTESA DELL'ARRIVO DELLE CORRENTI FRESCHE

Oggi lunedì 31 agosto, in concomitanza con la conclusione dell’estate meteorologica, i dati ufficiali “incoronano”, Paternò come città più calda di Sicilia.Come certificato dalla rete regionale Sias...

Come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) rilevata nella giornata una temperatura di 40,0° C ed è la più alta registrata in tutta la regione.

Dovrebbero essere, secondo le previsioni di meteo.it l'ultime ore di gran caldo, con l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica.

Essa è seguita da correnti, decisamente più fresche ed instabili, nord-atlantiche che, tra la serata di lunedì e la giornata di martedì, attraverseranno il Mediterraneo centro-occidentale fino a raggiungere anche la nostra isola.

Al contempo, una nuova ondulazione atlantica, nella giornata di martedì, si spingerà fino al l’entroterra algerino, dove andrà a scavare una circolazione depressionaria, in successivo spostamento, nella giornata di mercoledì, verso i Canali delle 2 isole maggiori a cui sarà associato un nuovo e moderato peggioramento che potrebbe riportare le piogge anche su buona parte della nostra isola.