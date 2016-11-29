Oggi pomeriggio il 16esimo Recital di poesie dedicato a Santa Barbara

Ideato da Angelino Cunsolo, l'appuntamento è alle ore 16 nella chiesa di San Francesco di Paola

95047.it Oggi pomeriggio, 29 novembre, alle ore 16 avrà luogo il sedicesimo Recital di poesie intitolato a Santa Barbara nella chiesa di San Francesco di Paola di Paternò. Nell'ambito delle iniziative collaterali ai festeggiamenti di Santa Barbara a Paternò, quest'anno continua il tradizionale recital di poesie alla patrona della città. Il Recital si ricorda essere stato ideato da Angelino Cunsolo a testimonianza di un legame indefesso con le tradizioni religiose. Con la piena disponibilità di padre Magrì, il recital si terrà, come detto e come di consueto, all'interno della chiesa di San Francesco di Paola. Numerose le poesie pervenute che faranno parte di un libretto curato dalla famiglia Cunsolo.