OGGI POMERIGGIO A PATERNÒ CONFERENZA “LE DONNE E LO SPORT – IL LUNGO CAMMINO CONTRO LA DISCRIMINAZIONE”

La biblioteca comunale G. B. Nicolosi, in via Monastero 1 a Paternò (CT), ospiterà venerdì 12 novembre alle 17.30 la conferenza “Le Donne e lo Sport – Il lungo cammino contro la discriminazione”.

È un evento organizzato dall’International Inner Wheel Club Paternò-Alto Simeto per approfondire come nel tempo sia cambiata la figura della donna nello sport e le sue battaglie per superare stereotipi e discriminazione e quindi affermarsi nelle varie discipline.

La presidente Sandra Sisinna Borzì ha così interpretato il tema di quest’anno sociale combinato con il tema triennale, ovvero “Pink First – Strong Women Stronger World”: il rosa prima di tutto, con donne forti che possano rendere il mondo più forte.

All’incontro parteciperà il sindaco di Paternò, Nino Naso, per i saluti istituzionali e in quanto ex allenatore di calcio femminile. Interverranno per raccontare le loro esperienze e fare un punto sulla parità di genere nello sport la pedagogista Fabiana Muni, la pugile Lucia Ayari, la calciatrice Susi Siano, l’arbitro Cristina Luca, l’allenatrice Gabriella Di Piazza e la giornalista Francesca Coluccio. Modera il giornalista Roberto Quartarone.

La biblioteca potrà ospitare fino a 90 persone munite di green pass, rispettando la normativa vigente sul contenimento della pandemia da covid-19.