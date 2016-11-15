Da oggi scatta l’obbligo pneumatici da neve (sanzioni da 80 a 318 euro)

Da oggi obbligo di gomme da neve. Dal 15 novembre, infatti, scattano le Ordinanze che prevedono l’obbligo di circolazione con pneumatici invernali o catene a bordo dove previsto. Il Ministero delle In...

Da oggi obbligo di gomme da neve. Dal 15 novembre, infatti, scattano le Ordinanze che prevedono l’obbligo di circolazione con pneumatici invernali o catene a bordo dove previsto. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la direttiva del 16 gennaio 2013, ha sancito che l’Ente proprietario della strada e/o il gestore, possano “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Chi non rispetta le ordinanze rischia di incorrere in sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 80 euro fino a un massimo di 318.

Queste ordinanze vengono applicate ai veicoli a motore e fuori dai centri abitati (ma i Comuni possono prevederle anche all’interno), nel periodo compreso tra il 15 novembre, appunto, ed il 15 aprile. Sono inoltre contemplate estensioni per luoghi che abbiano condizioni climatiche particolari, come le strade di alta montagna.

Sono esclusi dalle ordinanze ciclomotori a due ruote e motocicli, per cui esiste tuttavia il divieto di circolazione qualora sia presente neve o ghiaccio sulla strada

ECCO I TRATTI INTERESSATI

L'’obbligo riguarda: l’Autostrada A/19 “Palermo-Catania” dal km 57,000 al km 130,000, tra le province di Palermo, Caltanissetta ed Enna, l’Autostrada A/29 “Palermo-Mazara del Vallo” dal km 51,000 al km 84,100 e l’Autostrada A/29dir “Alcamo-Trapani” dal km 0,000 al km 21,300, in provincia di Trapani.

Il provvedimento, inoltre, sarà in vigore anche lungo la strada statale 116 “Randazzo Capo D'Orlando” dal km 45,000 al km 62,000, in provincia di Messina; la strada statale 120 “Dell'Etna e delle Madonie” dal km 205,000 al km 210,000, in provincia di Catania; la strada statale 121 “Catanese” dal km 45,500 al km 63,000, in provincia di Enna; la strada statale 124 “Siracusana” dal km 15,800 al km 48,000 e dal km 68,000 al km 81,000 tra le province di Catania e Siracusa; la strada statale 185 “Di Sella Mandrazzi” dal km 10,000 al km 20,000 e dal km 45,000 al km 52,000, in provincia di Messina; la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” dal km 8,000 al km 15,000, in provincia di Enna; la strada statale 194 “Ragusana” dal km 30,000 al km 44,500 e dal km 62,000 al km 85,000, tra le province di Siracusa, Catania e Ragusa; la strada statale 287 “di Noto” dal km 0,000 al km 9,000, in provincia di Siracusa; la strada statale 288 “Di Aidone ” dal km 31,500 al km 35,500, in provincia di Enna; la strada statale 289 “Di Cesarò” dal km 10,000 al km 19,000, in provincia di Messina; la strada statale 385 “Di Palagonia” dal km 50,000 al km 55,150, in provincia di Catania; la strada statale 514 “Di Chiaramonte” dal km 0,000 al km 40,350, tra le province di Ragusa e Catania; la strada statale 575 “Di Troina” dal km 13,000 al km 25,000, tra le province di Enna e Catania e la strada statale 683 “Licodia Eubea-Libertinia” dal km 0,000 al km 13,600, in provincia di Catania.

A partire dal 15 dicembre 2015 e sempre fino al 15 marzo 2016, poi, l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sarà in vigore anche lungo: la strada statale 117 “Centrala Sicula” dal km 8,000 al km 45,000 e dal km 48,500 al km 70,156, tra le province Messina e Enna; la strada statale 117/bis “di Nicosia” dal km 0,000 al km 45,000 e la strada statale 117/ter “di Nicosia” dal km 0,000 al km 6,300, in provincia di Enna; la strada statale 118 “Corleonese Agrigentina” dal km 39,000 al km 76,700, tra le province di Palermo ed Agrigento; la strada statale 120 “dell’Etna e delle Madonie” dal km 25,000 al km 156,500, tra le province di Palermo, Enna e Messina; la strada statale 121 “Catanese” dal km 83,700 al km 113,000 e dal km 198,000 al km 204,400, tra le province di Enna, Caltanissetta e Palermo; la strada statale 122/bis “Agrigentina” dal km 12,000 al km 15,335, in provincia di Caltanissetta; la strada statale 186 “di Monreale” dal km 9,000 al km 24,100, la strada statale 188 “Centro Occidentale Sicula” dal km 109,000 al km 159,600, la strada statale 188/C “Centro Occidentale Sicula” dal km 0,000 al km 22,250, la strada statale 189 “della Valle dei Platani” dal km 0,000 al km 10,000 e la strada statale 286 “di Castelbuono” dal km 15,000 al km 42,380, in provincia di Palermo; la strada statale 290 “di Alimena” dal km 0,000 al km 16,000 e dal km 33,000 al km 47,520, tra le province di Palermo ed Enna; la strada statale 561 “Pergusina” dal km 1,500 al km 10,500, in provincia di Enna; la strada statale 624 “Palermo-Sciacca” dal km 10,000 al km 23,000 e la strada statale 643 “di Polizzi” dal km 0,000 al km 15,000, in provincia di Palermo; la strada statale 116 “Randazzo Capo d’Orlando” dal km 0,000 al km 45,000, tra le province di Catania e Messina; la strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie” dal km 156,500 al km 205,000, tra le province di Messina e Catania; la strada statale 121 “Catanese” dal km 63,000 al km 83,736, in provincia di Enna; la strada statale 124 “Siracusana” dal km 48,000 al km 68,000, tra le province Catania e Siracusa; la strada statale 185 “Di Sella Mandrazzi” dal km 20,000 al km 45,000, in provincia di Messina; la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” dal km 0,000 al km 8,000, in provincia di Enna; la strada statale 194 “Ragusana” dal km 44,500 al km 62,000, tra le province di Catania e Ragusa; la strada statale 284 “Di Bronte” dal km 0,000 al km 30,000, in provincia di Catania; la strada statale 288 “Di Aidone” dal km 35,500 al km 51,900, in provincia di Enna; la strada statale 289 “Di Cesarò” dal km 19,000 al km 52,530, in provincia di Messina e la strada statale 575 “Di Troina” dal km 0,000 al km 13,000, in provincia di Enna