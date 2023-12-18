OGGI SCIOPERO NAZIONALE DELLA SANITÀ, DA MEDICI A VETERINARI. A RISCHIO 25MILA INTERVENTI

In una giornata segnata da uno sciopero senza precedenti, oggi si fermano medici, psicologi, veterinari e farmacisti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La protesta, promossa da Aaroi-Emac, Fassid...

In una giornata segnata da uno sciopero senza precedenti, oggi si fermano medici, psicologi, veterinari e farmacisti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

La protesta, promossa da Aaroi-Emac, Fassid, Fvm-Federazione veterinari e medici e Cisl medici, non si limita al settore medico, minacciando anche i controlli sulla filiera agroalimentare e il normale funzionamento dell'import-export per le carni animali.

Il rischio di pesanti ripercussioni si estende anche ai 25mila interventi chirurgici programmati per la giornata, mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale.

I sindacati sottolineano che lo sciopero è "indispensabile per lanciare un messaggio chiaro alla politica di governo: il SSN ha bisogno di aiuto. La Legge di Bilancio non lo supporta affatto. Lo sciopero è l'estrema ratio a cui ricorrere per reclamare il diritto alla salute garantito da personale pubblico".

Secondo i sindacati promotori, il Governo sembra allontanare i professionisti della sanità dal pubblico impiego, mentre le Regioni, per mantenere i loro sistemi sanitari, ricorrono a cooperative e gettonisti, creando voragini nei loro bilanci. La protesta si fa eco di un grido d'allarme per la salute pubblica e la necessità di un intervento immediato per preservare il Servizio Sanitario Nazionale.