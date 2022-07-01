OGGI, VENERDÌ 1 LUGLIO, INIZIANO I SALDI IN SICILIA

Cominciano oggi 1 Luglio 2022 i saldi in Sicilia come da calendario firmato dall'assessore regionale alle Attivita' produttive, Mimmo Turano lo scorso maggio.Per il Codacons "i saldi estivi saranno al...

Per il Codacons "i saldi estivi saranno all'insegna dell'incertezza, e sugli acquisti dei siciliani peseranno caro-bollette ed emergenza prezzi". "Le vendite durante il periodo di sconti rimarranno al di sotto dei valori pre-Covid, con una spesa media a famiglia che si attesterà attorno ai 140 euro - sostiene il Codacons -

Cresce il numero di cittadini intenzionati ad approfittare dei saldi (circa il 50% dei siciliani) ma la situazione economica caratterizzata dai forti rincari dell'energia, inflazione alle stelle e carburanti in continua salita influirà sulle scelte dei consumatori, portandoli ad una maggiore prudenza negli acquisti e a contenere il budget da dedicare ai saldi".

"Tuttavia - analizza il Codacons - il ritorno dei turisti stranieri nelle città siciliane darà un aiuto non indifferente al commercio; le percentuali di sconto applicate dai commercianti, inoltre, saranno da subito altissime, così da attirare clienti nei negozi. Le vendite, tuttavia, rimarranno al di sotto dei valori pre-Covid e non saranno sufficienti a recuperare il gap con il passato"