OLANDA, 'OFFRIVA ONLINE KIT PER INFETTARSI A 33 EURO'

Avrebbe offerto online, a circa 33 euro, un "kit per infettarsi" con il Covid e poter poi ottenere, una volta guariti, il green pass senza doversi vaccinare.

Lo riportano i media olandesi citando la polizia.

L'uomo che è stato fermato, e poi rilasciato in attesa della conclusione dell'indagine, avrebbe messo in vendita su Internet fiale contenenti il presunto coronavirus, ha detto il dipartimento antifrode del ministero delle finanze olandese (Fiod), secondo quanto riportato da De Telegraaf.

Il kit proposto, oltre ad un flaconcino che si prometteva contenesse il virus, 'comprese le sue varianti', prevedeva anche un test domestico per il Covid.

Un portavoce della Fiod ha dichiarato all'agenzia di stampa olandese Anp che il sospettato era stato nel frattempo rilasciato: "Sono necessarie ulteriori indagini per vedere se è effettivamente riuscito a vendere qualcosa" ma se la vicenda fosse accertata si tratterebbe di "una minaccia riprovevole per la salute pubblica".

Il sito, in cui erano pubblicizzate le fiale è stato immediatamente rimosso dalla rete. (ANSA).