OLIMPIADI: ORO DELL'ITALIA NELLA SPADA FEMMINILE A SQUADRE, DUE CATANESI TRA LE CAMPIONESSE

La spada femminile è d'oro. Navarria, Rizzi, Santuccio e Fiamingo hanno vinto la medaglia d'oro ai Giochi di Parigi battendo al termine di una finale favolosa la Francia, piegata 30-29 dopo il minuto...

A cura di Redazione 30 luglio 2024 21:40

