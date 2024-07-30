95047

OLIMPIADI: ORO DELL'ITALIA NELLA SPADA FEMMINILE A SQUADRE, DUE CATANESI TRA LE CAMPIONESSE

La spada femminile è d'oro. Navarria, Rizzi, Santuccio e Fiamingo hanno vinto la medaglia d'oro ai Giochi di Parigi battendo al termine di una finale favolosa la Francia, piegata 30-29 dopo il minuto...

30 luglio 2024 21:40
La spada femminile è d'oro. Navarria, Rizzi, Santuccio e Fiamingo hanno vinto la medaglia d'oro ai Giochi di Parigi battendo al termine di una finale favolosa la Francia, piegata 30-29 dopo il minuto supplementare.

Per l'Italia è il terzo oro in queste Olimpiadi e l'undicesima medaglia in assoluto.

Prime medaglie siciliane alle Olimpiadi di Parigi.

In squadra due catanesi Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio.

Battuti l’Egitto nei quarti per 39-26 e la Cina in semifinale per 45-24, l’Italia ha avuto la meglio in una emozionante finale contro le padrone di casa della Francia, battute di misura per 30-29 nel minuto supplementare. E’ stata proprio Santuccio a piazzare la stoccata decisiva nell’ultimo assalto contro la transalpina Mallo Breton.

