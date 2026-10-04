Olio extravergine, prezzi in calo: in Sicilia quotazioni da 6,70 a 9,50 euro al kg

Alla vigilia della nuova campagna olearia le quotazioni all’origine scendono. Palermo e Trapani a 6,70 euro al chilo, valori più alti a Ragusa

SICILIA – Il mercato dell’olio extravergine di oliva si avvicina alla nuova campagna olearia 2026/2027 con quotazioni all’origine che, in diverse aree d’Italia, si trovano nella fascia più bassa registrata nell’ultimo anno. Anche in Sicilia i dati mostrano valori molto differenti a seconda delle zone di produzione. Olio Extra Vergine

Secondo le più recenti quotazioni elaborate sulla base dei dati Ismea, a Palermo e Trapani l’olio extravergine viene indicato a 6,70 euro al chilogrammo, mentre a Ragusa il valore raggiunge i 9,50 euro al kg. Le differenze restano quindi molto marcate anche all’interno della stessa regione. Olio Extra Vergine

Il dato siciliano rimane comunque nettamente superiore rispetto ad alcune delle principali aree produttive italiane. Nelle rilevazioni più aggiornate, infatti, si arriva a un minimo di circa 4,20 euro al kg a Brindisi, mentre Bari si attesta intorno a 4,55 euro al kg. Olio Extra Vergine

Prezzi dell’olio verso il basso

Il mercato arriva così alla vigilia della raccolta delle olive con valori che in alcune piazze risultano tra i più bassi degli ultimi dodici mesi. A incidere sono diversi fattori, tra cui le disponibilità di prodotto, la concorrenza internazionale e l’avvicinarsi dell’ingresso sul mercato dell’olio della nuova campagna. Olio Extra Vergine

In Sicilia, tuttavia, le quotazioni continuano a mantenersi più elevate rispetto a quelle registrate in Puglia e rispetto ai valori medi di Paesi come Spagna, Grecia e Tunisia. A settembre le quotazioni internazionali dell’extravergine si collocavano infatti attorno ai 3,6-3,9 euro al chilogrammo. Olio Extra Vergine

Quanto costerà l’olio nuovo in Sicilia?

È questa adesso la domanda che interessa maggiormente produttori e consumatori. Le prossime settimane, con l’avvio della raccolta e della molitura, permetteranno di capire quale sarà la reale disponibilità di olio della campagna 2026/2027 e quale direzione prenderanno i prezzi.

Molto dipenderà dalle rese delle olive, dalla quantità prodotta, dalla qualità dell’olio e dall’andamento del mercato nazionale e internazionale.

Va però precisato un aspetto importante: 6,70 o 9,50 euro al chilogrammo non rappresentano il prezzo che il consumatore troverà necessariamente al supermercato o acquistando direttamente dal produttore. Si tratta di quotazioni all’origine. Al prezzo finale possono aggiungersi confezionamento, imbottigliamento, trasporto, distribuzione, imposte e margini commerciali. Olio Extra Vergine

Per conoscere quindi quanto costerà realmente una lattina da 5 litri di olio nuovo in Sicilia, bisognerà attendere l’avvio della nuova campagna e i primi prezzi praticati da frantoi e produttori.