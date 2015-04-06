Oltre 200 bimbi per ricordare il "presidente" Barbaro Rapisarda

In campo le scuole calcio di Etna Calcio, Scanderbeg, San Biagio e Nuova Proposta Fiamma

95047.it Un Memorial tra piccoli calciatori in erba per ricordare il "Grande Presidente", Barbaro Rapisarda: oltre 200 bambini e decine di insegnanti di diverse scuole calcio del comprensorio etneo (Etna Calcio, Scanderbeg, San Biagio, Nuova Proposta Fiamma) si sono ritrovati in grande amicizia ai campi Dream's Club, dove il Presidente Barbaro Rapisarda accompagnava giornalmente i bambini della sua scuola calcio, Nuova Proposta Fiamma. Una bella giornata di sport, divertimento e giochi per tutti i ragazzi che si sono confrontati nei campetti in erba sintetica del Dream's Club per diverse ore, sotto l'occhio vigile degli insegnanti. La magnifica giornata primaverile, si è conclusa con la consegna di targhe ricordo e gadget per tutti i piccoli. "Speriamo che nei prossimi anni si possa ricordare con ancora tanta passione il Presidente, prematuramente scomparso, il quale ha lasciato un segno indelebile nel calcio giovanile paternese", spiega mister Mario Scaccianoce.