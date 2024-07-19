OMICIDIO A BIANCAVILLA: VENTENNE UCCISO A COLPI DI ARMA DA FUOCO

Un grave episodio di cronaca nera si è verificato a di Biancavilla ieri sera, quando un giovane di vent'anni ha perso la vita dopo essere stato ferito mortalmente da colpi di arma in Viale EuropaL'all...

Un grave episodio di cronaca nera si è verificato a di Biancavilla ieri sera, quando un giovane di vent'anni ha perso la vita dopo essere stato ferito mortalmente da colpi di arma in Viale Europa

L'allarme è scattato intorno alle 20:30, quando il giovane è stato soccorso e trasportato d'urgenza al pronto soccorso locale. Purtroppo, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso all'arrivo del ragazzo, nonostante i tentativi di rianimazione.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Biancavilla e della compagnia di Paternò.

Secondo le prime indiscrezioni, il giovane potrebbe essere stato vittima di un'aggressione mirata, ma gli inquirenti non escludono nessuna pista al momento.

Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni e raccogliendo tutte le prove possibili per risalire ai responsabili dell'omicidio.