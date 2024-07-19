95047

OMICIDIO A BIANCAVILLA: VENTENNE UCCISO A COLPI DI ARMA DA FUOCO

Un grave episodio di cronaca nera si è verificato a di Biancavilla ieri sera, quando un giovane di vent'anni ha perso la vita dopo essere stato ferito mortalmente da colpi di arma in Viale Europa

19 luglio 2024 22:27
News
Un grave episodio di cronaca nera si è verificato a di Biancavilla ieri sera, quando un giovane di vent'anni ha perso la vita dopo essere stato ferito mortalmente da colpi di arma in Viale Europa

L'allarme è scattato intorno alle 20:30, quando il giovane è stato soccorso e trasportato d'urgenza al pronto soccorso locale. Purtroppo, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso all'arrivo del ragazzo, nonostante i tentativi di rianimazione.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Biancavilla e della compagnia di Paternò.

Secondo le prime indiscrezioni, il giovane potrebbe essere stato vittima di un'aggressione mirata, ma gli inquirenti non escludono nessuna pista al momento.

Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni e raccogliendo tutte le prove possibili per risalire ai responsabili dell'omicidio.

