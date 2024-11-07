OMICIDIO ANGELO VASSALLO, SVOLTA NELLE INDAGINI DOPO 14 ANNI: QUATTRO ARRESTI, TRA CUI L’EX CAPITANO DEI CARABINIERI DI PATERNÒ

Ci sono quattro arresti per l'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso il 5 settembre 2010.Si tratta dell'ufficiale dei carabinieri Fabio Cagnazzo, del figlio del boss nonché collabora...

Si tratta dell'ufficiale dei carabinieri Fabio Cagnazzo, del figlio del boss nonché collaboratore di giustizia Romolo Ridosso del clan di Scafati Loreto-Ridosso, dell'imprenditore Giuseppe Cipriano e dell'ex brigadiere dell'Arma Lazzaro Cioffi. Il raggruppamento operativo speciale dei carabinieri di Roma ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio volontario.

Il colonnello Fabio Cagnazzo, per anni a capo della Compagnia di Castello di Cisterna, è noto per le indagini sui più potenti clan camorristici di Napoli e provincia. Negli anni ’90, è stato comandante della Compagnia dei Carabinieri di Paternò, responsabile di otto stazioni dell’Arma. Da circa un anno e mezzo risultava indagato per il delitto Vassallo, che ora potrebbe avere nuovi risvolti grazie agli ultimi arresti.

La ricostruzione degli inquirenti individua il movente dell'assassinio nella scoperta, da parte del sindaco, di un traffico di stupefacenti riconducibile ad ambienti camorristici e nel quale sarebbero stati coinvolti anche esponenti dell'Arma.

Vassallo sarebbe stato ammazzato dopo aver confidato quanto sapeva sulla vicenda all'ex procuratore capo di Vallo della Lucania, Alfredo Greco, ma prima di poter formalizzare la sua denuncia ad un carabiniere di assoluta fiducia dello stesso Greco. Sempre in base alle accuse, Cagnazzo si sarebbe speso in una attività di depistaggio delle indagini organizzata già prima che Vassallo venisse ammazzato.

Dopo 14 anni è una svolta che non avevamo mai vissuto, erano nomi che conoscevamo perché erano oggetto d'indagini, nelle nostre dichiarazioni venivano spesso poste domande su queste persone che sono state arrestate. Ma non avevamo la certezza che poteva essere questo il filone delle indagini. A noi gli inquirenti raccontavano poco o niente". Lo ha detto all'ANSA Antonio Vassallo, figlio di Angelo, in merito agli arresti per l'omicidio del padre.

"Ora siamo curiosi di approfondire questa vicenda che abbiamo conosciuto in questo percorso e prima non ne conoscevamo assolutamente la dinamica. Non capivamo cosa poteva essere successo, non conoscevamo questo filone, di questa droga che arrivava e che non abbiamo mai visto. Tutta questa realtà che mio padre aveva conosciuto ancor prima di tanti investigatori e inquirenti".