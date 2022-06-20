OMICIDIO ELENA, IL PM: "NON È STATA UCCISA IN CASA". SANGUE SUGLI ABITI DELLA MADRE E IN BAGNO", LA MADRE È TORNATA PER LAVARSI E CAMBIARSI

"Le tracce di sangue rinvenute" nell'abitazione di Martina Patti, la 23enne rea confessa dell'omicidio della figlia Elena, di 5 anni, sono state portate da fuori e quindi "si può con certezza escluder...

"Le tracce di sangue rinvenute" nell'abitazione di Martina Patti, la 23enne rea confessa dell'omicidio della figlia Elena, di 5 anni, sono state portate da fuori e quindi "si può con certezza escludere che l'omicidio sia avvenuto a casa".

E' quanto precisa la Procura di Catania dopo gli accertamenti eseguiti da carabinieri del Ris.

Un capo d'abbigliamento della madre era stato sequestrato durante una perquisizione nell'abitazione della donna a Mascalucia.

Il ritrovamento coincide con la ricostruzione della donna che tra le dichiarazioni della sua confessione aveva detto di essere tornata a casa a cambiarsi d'abito e lavarsi.

Operazioni che ha fatto, ha spiegato, dopo essere tornata dal fondo abbandonato dove è stato trovato il cadavere della bambina e prima di uscire per inscenare il falso sequestro della figlia a Tremestieri Etneo ad opera di un commando armato.

Nella casa è stata trovata anche la parte del budino che Martina Patti aveva preparato per Elena che la piccola non avrebbe finito di mangiare per andare con la madre - secondo la ricostruzione dell'indagata - a vedere un posto dove la mamma giocava da bambina e dove la piccola non era mai andata e che era curiosa di vedere.

Sarebbe quello il posto dove Elena sarebbe stata assassinata e il corpo messo in buste di plastica e semi seppellito, secondo il racconto della madre rea confessa che però non ricorda la dinamica dell'accaduto.

Qualche particolare è emerso dall'autopsia: la bambina è stata assassinata con oltre 11 coltellate, poco meno di una ventina parrebbe, una delle quali letale: il colpo che ha i vasi dell'arteria succlavia, che ha procurato la morte non immediata della vittima. L'arma del delitto non è stato ancora trovata nonostante le vaste ricerche dei carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche (Sis) e del comando provinciale di Catania e del Ris di Messina che hanno battuto a fondo la campagna dove è stato trovato il cadavere di Elena e la sua abitazione.