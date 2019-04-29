95047

OMICIDIO-SUICIDIO A RAGUSA, POLIZIOTTO SPARA ALLA MOGLIE CHE DORME E POI SI TOGLIE LA VITA

29 aprile 2019 10:43
Tragedia a Ragusa.

Un assistente capo della Polizia di Stato, di 42 anni, in servizio presso la questura di Ragusa, ha ucciso nella notte la moglie di 33 anni e poi si è tolto la vita.

L’arma del delitto è la pistola di ordinanza.

In casa c'erano anche le due figlie piccole, che fortunatamente sono rimaste illese. Il pm di turno è il sostituto procuratore Giulia Bisello.

La donna sarebbe stata uccisa nel sonno.

Immediatamente è stata attivata la procedura prevista da Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per fornire ogni utile supporto psicologico ai familiari delle vittime.

